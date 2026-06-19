Continúan trabajos de limpieza en el arroyo Frontera

Los trabajos de limpieza y mantenimiento en el arroyo de Frontera continúan tras las recientes lluvias, aunque las condiciones del terreno han obligado a las autoridades a iniciar las labores de forma manual mientras disminuye la humedad.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que, debido al riesgo que representan los taludes reblandecidos por el agua, actualmente no es posible introducir maquinaria pesada en varios tramos del cauce.

Explicó que el exceso de humedad podría provocar desprendimientos de tierra si se utilizan equipos pesados, por lo que las cuadrillas realizan trabajos manuales en las zonas donde las condiciones lo permiten, en espera de que el terreno se seque lo suficiente para reanudar las labores mecanizadas.

La edil señaló que la empresa constructora encargada del proyecto fue contratada desde hace aproximadamente un mes y medio y que la intervención contempla el mantenimiento integral de todo el arroyo, por lo que las acciones se desarrollarán por etapas conforme mejoren las condiciones climáticas.

Pérez Cantú indicó que la mayor parte de los trabajos programados se realizará con maquinaria, pero reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar daños adicionales en los taludes.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura, escombro, muebles y electrodomésticos al cauce, ya que estos desechos contribuyen a la obstrucción del flujo de agua y agravaron las afectaciones registradas durante las lluvias recientes.

La alcaldesa destacó que el mantenimiento de los arroyos es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos, por lo que pidió mayor conciencia para mantener libres de residuos estas áreas y reducir riesgos durante futuras precipitaciones.