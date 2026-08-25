Alcalde Javier Flores Rodríguez lidera limpieza en escuelas de San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- Para brindar a niñas, niños y jóvenes espacios dignos, limpios y seguros en su regreso a clases presenciales, el alcalde Javier Flores Rodríguez, funcionarios municipales, personal docente y padres de familia participaron en una jornada de limpieza en planteles educativos de San Buenaventura.

Esta actividad fue resultado de una suma de voluntades y trabajo comunitario, enfocada en que los estudiantes encuentren sus escuelas en buenas condiciones, bonitas y ordenadas al iniciar el nuevo ciclo escolar.

Durante la jornada, personal de los diferentes departamentos del Gobierno Municipal se integró a las labores de limpieza, deshierbe, poda de árboles y retiro de basura, contribuyendo a mejorar la imagen y las condiciones de los planteles.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que este tipo de acciones representan también una motivación para los estudiantes, especialmente para quienes ingresan por primera vez a una institución educativa, al encontrar espacios agradables que favorezcan su aprendizaje y bienestar.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la participación de docentes, padres de familia y autoridades en acciones que beneficien directamente a la comunidad estudiantil, demostrando que cuando se trabaja en equipo se logran mejores resultados para San Buenaventura.