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Coahuila

Alcalde Javier Flores Rodríguez lidera limpieza en escuelas de San Buenaventura

La jornada de limpieza busca ofrecer espacios dignos y seguros para los estudiantes.

Por Staff / La Voz - 25 agosto, 2026 - 05:17 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.- Para brindar a niñas, niños y jóvenes espacios dignos, limpios y seguros en su regreso a clases presenciales, el alcalde Javier Flores Rodríguez, funcionarios municipales, personal docente y padres de familia participaron en una jornada de limpieza en planteles educativos de San Buenaventura.

      Esta actividad fue resultado de una suma de voluntades y trabajo comunitario, enfocada en que los estudiantes encuentren sus escuelas en buenas condiciones, bonitas y ordenadas al iniciar el nuevo ciclo escolar.

       

      Durante la jornada, personal de los diferentes departamentos del Gobierno Municipal se integró a las labores de limpieza, deshierbe, poda de árboles y retiro de basura, contribuyendo a mejorar la imagen y las condiciones de los planteles.

      El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que este tipo de acciones representan también una motivación para los estudiantes, especialmente para quienes ingresan por primera vez a una institución educativa, al encontrar espacios agradables que favorezcan su aprendizaje y bienestar.

       

      Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la participación de docentes, padres de familia y autoridades en acciones que beneficien directamente a la comunidad estudiantil, demostrando que cuando se trabaja en equipo se logran mejores resultados para San Buenaventura.

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