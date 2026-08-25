Parroquia del Ojo de Agua en Saltillo analiza medidas de seguridad

SALTILLO, COAH.- La parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua analiza cerrar su perímetro con un barandal o una barda para restringir el acceso durante determinados horarios y prevenir actos vandálicos.

La medida se plantea luego de que, a mediados de julio, una persona ingresó alrededor de las 2:00 horas con una RZR y descendió por las escalinatas frontales del templo, lo que provocó fracturas y daños visibles en sus orillas.

El párroco José Ignacio Flores informó que el proyecto aún no está definido, pues se busca una estructura funcional que permita proteger las instalaciones sin afectar la imagen del histórico templo ni impedir el acceso.

"Video vigilancia, pero sobre todo bardear", señaló Flores al referirse a las acciones que considera necesarias para reforzar la seguridad exterior.

El responsable del ingreso de la RZR no pudo ser identificado, debido a que actualmente el exterior de la parroquia no cuenta con cámaras de vigilancia.

El Municipio apoyó posteriormente con trabajos de pintura y rehabilitación superficial de las escaleras afectadas.

Además del posible cerramiento, el sacerdote consideró necesario ampliar la videovigilancia hacia las áreas exteriores. La parroquia ya cuenta con cámaras al interior, pero la cobertura no alcanza de manera suficiente el perímetro.

Anteriormente también se había planteado instalar un botón de pánico para apoyar a las personas que transitan por el sector.

Respecto al diseño del cerramiento, Flores indicó que todavía debe analizarse la alternativa más adecuada. Por ahora, la parroquia continuará evaluando opciones para reforzar la seguridad y evitar que vehículos o personas ingresen durante la madrugada y ocasionen nuevos daños a las instalaciones.