Yesica Sifuentes Zamora clausura cursos deportivos en Castaños

Castaños, Coah.— Como parte de las acciones encaminadas a impulsar el bienestar, la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora llevó a cabo la clausura de los cursos deportivos de verano.

Durante estas actividades, las y los participantes tuvieron la oportunidad de aprovechar su periodo vacacional mediante la práctica deportiva, fortaleciendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el compañerismo y la constancia.

En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que impulsar este tipo de acciones representa una prioridad para su administración, al generar espacios seguros donde las nuevas generaciones puedan desarrollar sus capacidades, convivir y mantenerse activas.

"Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan espacios donde puedan aprender, convivir, divertirse y desarrollar sus talentos. El deporte no solamente contribuye a una vida más saludable, también fomenta valores que son importantes para su crecimiento", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó la participación y el entusiasmo de las niñas, niños, jóvenes y padres de familia que formaron parte de los cursos, así como el trabajo realizado por el Departamento de Deportes para hacer posible estas actividades.

Añadió que fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas contribuye a construir hábitos saludables y fortalece habilidades sociales, además de ofrecer alternativas positivas para el aprovechamiento del tiempo libre.

Durante la clausura se reconoció el esfuerzo y dedicación de quienes participaron en los cursos, en un ambiente de convivencia entre familias, entrenadores y autoridades municipales.

Con esas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refrendó su compromiso de continuar impulsando programas y actividades dirigidos a niñas, niños y jóvenes, con acciones que contribuyan a construir una comunidad más saludable, participativa y con mayores oportunidades para su desarrollo.