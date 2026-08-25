Felipe González llama a fortalecer la seguridad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Los hechos registrados recientemente en Candela y Torreón representan un llamado a mantener de manera permanente las acciones de seguridad y fortalecer la coordinación entre las instituciones, afirmó el diputado local Felipe González.

El legislador priista lamentó especialmente la muerte de un elemento de la Policía Estatal durante los acontecimientos registrados este martes en Candela y destacó que situaciones como ésta evidencian la necesidad de mantener una estrategia constante en materia de seguridad.

González reconoció las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el trabajo desarrollado por Federico Fernández Montañez, tanto durante su gestión como secretario de Seguridad como ahora al frente de la Fiscalía General del Estado. "En Coahuila se van a topar con pared", afirmó el diputado al referirse a quienes pretendan irrumpir en territorio estatal.

Consideró que mantener condiciones de seguridad es indispensable para garantizar una buena calidad de vida a las familias coahuilenses y preservar las condiciones que permitan el desarrollo de la entidad.

González señaló que el Congreso del Estado también tiene responsabilidad en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, por lo que continuará trabajando en iniciativas y acciones relacionadas con este tema.

Indicó que, cuando se trate de propuestas que representen beneficios para los habitantes de Coahuila, debe dejarse de lado cualquier interés partidista. El diputado sostuvo que la entidad cuenta actualmente con un marco legal robusto, aunque reconoció que todavía existe el reto de continuar armonizando las leyes estatales con los códigos municipales.

Explicó que este proceso permitiría construir un entramado jurídico más eficiente y facilitaría la actuación coordinada de las autoridades en materia de seguridad.

Por otra parte, González informó que concluyó el periodo de sesiones permanentes del Congreso estatal y que la próxima semana comenzará el periodo ordinario de sesiones. Durante esta nueva etapa, aseguró que continuará presentando iniciativas y puntos de acuerdo orientados a atender las necesidades de la ciudadanía.

El legislador afirmó que las propuestas deberán privilegiar los beneficios para los coahuilenses, independientemente del partido político del que provengan.