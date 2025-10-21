Alcalde de Cuatro Ciénegas lidera Jornada de Limpieza en Espacios Públicos

Cuatro Ciénegas, Coah. - En una acción que refleja el compromiso por mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, personal de la administración municipal llevó a cabo una jornada de limpieza en la plaza principal de Cuatro Ciénegas. Durante esta actividad se realizaron labores de barrer, limpiar las calles, encalar los árboles y recoger basura, con el propósito de fortalecer la imagen de la ciudad y mejorar el bienestar de quienes la habitan. A esta jornada se sumaron el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, el Secretario del Ayuntamiento, regidores, directores de área, auxiliares y colaboradores municipales, quienes demostraron que al trabajar unidos y con sentido de servicio, es posible transformar los espacios públicos y fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad. En su mensaje, el presidente municipal destacó que estas acciones son resultado de una administración cercana a la gente, que escucha, observa y actúa de manera directa para atender las necesidades de la población. "No solo limpiamos una plaza: fortalecemos la unión, el sentido de pertenencia y el compromiso que todos tenemos con nuestro municipio. Queremos que Cuatro Ciénegas se mantenga limpio, ordenado y bonito, porque eso también habla del orgullo de nuestra gente", reconoció el edil. Asimismo, Leija Vega afirmó que este tipo de actividades reflejan la visión del gobierno municipal de mantener una administración activa, participativa y humana, que no se limita a los escritorios, sino que sale a las calles a dar ejemplo y a trabajar por el bienestar de todos. "Seguiremos impulsando este tipo de jornadas y campañas, porque queremos que la ciudadanía vea que su gobierno está presente y que cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a un Cuatro Ciénegas más fuerte y con mejor calidad de vida", puntualizó el alcalde. Estas acciones reafirman el compromiso de mantener Cuatro Ciénegas como un municipio limpio, ordenado y digno, recordando que el bienestar de todos depende de la participación activa de la ciudadanía y del esfuerzo coordinado de quienes forman parte de la administración municipal. Además, se busca incentivar a la población a sumarse a este tipo de iniciativas, fortaleciendo el sentido de pertenencia, responsabilidad y orgullo por los espacios públicos que dan vida al municipio.