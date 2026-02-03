Acciones de limpieza en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la limpieza, la seguridad y mejorar las condiciones de los espacios públicos, personal del Departamento de Servicios Primarios llevó a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en el Boulevard Santa Cecilia, una de las vialidades de mayor tránsito en la ciudad.

Estas labores se realizaron siguiendo indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, con el objetivo de mejorar la visibilidad en la vialidad, reducir factores de riesgo y brindar mayor seguridad a las personas que transitan diariamente por el sector, tanto peatones como automovilistas, contribuyendo a un entorno más ordenado, funcional y seguro.

La Presidenta Municipal destacó que la limpieza y el mantenimiento de calles, bulevares y espacios públicos son una prioridad de su administración, al tratarse de acciones que impactan directamente en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias.

En ese sentido, señaló que estos trabajos se han venido realizando de manera constante en distintos sectores del municipio, atendiendo reportes ciudadanos y dando seguimiento a un programa permanente de mejora urbana.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que mantener las vialidades limpias y en buenas condiciones no solo mejora la imagen urbana, sino que también representa una medida preventiva para evitar accidentes, inhibir conductas de riesgo y fortalecer la percepción de seguridad, garantizando espacios dignos y seguros para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de forma cercana a la ciudadanía, reforzando las labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en calles, avenidas y áreas públicas, priorizando en todo momento el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de la población.