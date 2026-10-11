Menores de Cuatro Ciénegas consumen marihuana, alerta PRONNIF

CUATRO CIÉNEGAS, Coah.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) ha detectado casos de menores de hasta 10 años que consumen marihuana, situación que mantiene en alerta a la dependencia por el inicio cada vez más temprano de estas conductas.

Lizbeth Cantú, subprocuradora de la PRONNIF en Cuatro Ciénegas, señaló que entre los adolescentes de 10 a 17 años atendidos por la dependencia se han identificado casos de consumo de sustancias, principalmente marihuana. Explicó que algunos menores consideran que esta droga es inofensiva, sin dimensionar las consecuencias que puede generar en ellos y en su entorno. "Se les hace una droga inofensiva cuando realmente hace mucho daño tanto a ellos como a su entorno", señaló.

La funcionaria indicó que también se han identificado conductas relacionadas con el consumo de alcohol, como ingerir bebidas en la vía pública o conducir bajo sus efectos, además de casos en los que los adolescentes ya consumen alguna sustancia adicional al alcohol. Cantú señaló que la prevención debe comenzar desde el entorno familiar, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a mantenerse atentos a las actividades, amistades y conductas de sus hijos.

Consideró que la falta de participación de los padres cuando son citados por la PRONNIF ante alguna situación que involucra a sus hijos puede constituir una omisión de cuidados. Reconoció que existen padres que deben trabajar y tienen otras responsabilidades, pero subrayó que la atención de los menores debe ser una prioridad. La subprocuradora explicó que parte de las acciones preventivas de la dependencia consiste en brindar herramientas a los adolescentes para evitar o detener el consumo de sustancias, además de explicarles que también tienen obligaciones y pueden enfrentar consecuencias por determinadas conductas.

Cantú señaló que ser menor de edad no significa estar exento de consecuencias ante determinadas faltas administrativas o situaciones que involucren a las autoridades. Cantú señaló que la PRONNIF también busca intervenir antes de que los menores lleguen a Seguridad Pública, ya que en algunos casos la dependencia conoce de situaciones de consumo hasta que los adolescentes son llevados a la comandancia.

Por ello, llamó a la ciudadanía a realizar reportes cuando tenga conocimiento de algún menor que pudiera encontrarse en una situación de consumo o riesgo. Explicó que los reportes pueden realizarse de manera anónima y permiten a la PRONNIF activar oportunamente los protocolos de atención y prevención. La funcionaria destacó que detectar una situación a tiempo puede evitar que el menor llegue a enfrentar consecuencias más graves y permitir que reciba atención antes de que el problema avance.