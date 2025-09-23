Atención Especializada a Menores en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La subprocuradora de Pronnif en el municipio, Lizbeth Cantú Villarreal, informó que se mantiene un seguimiento permanente a los casos de tres menores de 12 años detectados como consumidores de sustancias tóxicas, quienes están siendo sometidos a pruebas antidoping cada quince días como parte de su proceso de rehabilitación.

Cantú explicó que los menores y sus familias se comprometieron a dejar el consumo, con el objetivo de recuperar una niñez normal. "Son tres casos que ya se tenían detectados, además de algunos reincidentes, en niños y niñas por igual; ahí vamos poco a poco, canalizando con las instituciones necesarias para que cuenten con todo el equipo multidisciplinario", indicó.

La funcionaria subrayó que la atención a este tipo de problemáticas no se limita a convenios, sino que implica canalizaciones a instancias especializadas y acompañamiento psicológico para los infantes.

Además, recordó que Pronnif impulsa pláticas en las escuelas y capacitación para maestros y directivos, con el fin de que se conviertan en un primer filtro que ayude a identificar casos de riesgo.

Cantú Villarreal enfatizó que la omisión de cuidados continúa siendo una de las problemáticas más graves en Cuatro Ciénegas, lo que coloca a los menores en condiciones de vulnerabilidad frente a las adicciones.