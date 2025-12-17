Lizbeth Cantú reporta sanciones a padres por delitos de adolescentes en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La subprocuradora de la PRONNIF en Cuatro Ciénegas, Lizbeth Cantú, informó que se ha logrado una reducción en los índices delictivos entre adolescentes, como resultado de la aplicación de multas a padres de familia y la implementación de sanciones de trabajo comunitario para los menores.

Explicó que anteriormente se había detectado un incremento en conductas de riesgo, principalmente el consumo de alcohol entre adolescentes, lo que derivó en un aumento de los casos atendidos por la dependencia.

Ante esta situación, previo a la temporada decembrina se sostuvo una reunión en la que se advirtió a los padres de familia que se aplicarían sanciones económicas por omisiones en el cuidado de sus hijos, así como castigos comunitarios para los menores involucrados.

"Muchos adolescentes estaban consumiendo alcohol y los casos subieron, por lo que antes de la época decembrina se realizó una junta donde se dejó en claro que se aplicarían multas a los padres por omisiones de cuidado, y a los niños se les asignaría trabajo comunitario como medida correctiva", señaló.

La funcionaria destacó que desde hace tres semanas, cuando comenzaron a aplicarse estas medidas, se ha notado un cambio significativo en la conducta de los adolescentes. Añadió que hasta el momento se han aplicado un total de tres multas, principalmente a padres que no acudieron a los citatorios o que persistieron en la omisión de cuidados pese a las advertencias previas.

Finalmente, Lizbeth Cantú reiteró que estas acciones buscan la prevención y la corresponsabilidad familiar, con el fin de proteger el bienestar de niñas, niños y adolescentes en el municipio.