Reportan casos de vulneración contra menores en Cuatro Ciénegas durante septiembre
Pronnif Cuatro Ciénegas no retira directamente a menores de sus hogares en casos de violencia.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes fueron reportados durante septiembre ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) de Cuatro Ciénegas, informó Lizbeth Cantú Villarreal, subprocuradora de la dependencia en el municipio.
Explicó que los reportes incluyen diferentes tipos de violencia, entre ellos hostigamiento sexual contra adolescentes, agresiones de padres hacia sus hijos, omisión grave de cuidados y violencia relacionada con exparejas de adolescentes, algunos de los cuales ya son mayores de edad.
Cantú Villarreal señaló que, ante los casos detectados, se han realizado canalizaciones a la Región Centro, en Monclova, donde personal especializado brinda apoyo mediante opiniones técnicas de psicología cuando es necesario.
Destacó que uno de los aspectos más importantes es que niñas, niños y adolescentes estén en condiciones de identificar situaciones de violencia y comunicar lo que les ocurre, pues a partir de esos reportes puede activarse el protocolo correspondiente.
La funcionaria indicó que la omisión de cuidados continúa entre las principales situaciones detectadas en el municipio, particularmente cuando los padres o cuidadores no supervisan adecuadamente a los menores.
Precisó que Pronnif Cuatro Ciénegas no realiza directamente el retiro de menores de sus hogares. Cuando se detecta una situación de violencia o se considera necesario establecer una medida de protección, el caso es canalizado a la Región Centro para que se determine la intervención correspondiente.
Agregó que el personal municipal participa en la investigación de las condiciones familiares y en la búsqueda de redes de apoyo, con el objetivo de que los menores permanezcan dentro de su entorno familiar siempre que sea seguro y conveniente para ellos.
Sin embargo, reconoció que existen casos en los que resulta necesario separarlos de su núcleo familiar y establecer medidas de protección.
La subprocuradora precisó que los reportes recibidos durante septiembre corresponden a hechos que, en algunos casos, ya tenían tiempo ocurriendo, aunque fue durante este mes cuando las autoridades recibieron las denuncias o reportes.
En situaciones donde la violencia se detecta en el momento, explicó, se activa de inmediato el protocolo de atención correspondiente.
Cantú Villarreal llamó a padres, cuidadores y menores a mantenerse atentos ante cualquier señal de violencia y reportar oportunamente las situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.