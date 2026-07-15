Lluvias en Castaños afectan vivienda de pareja de adultos mayores

Una pareja de adultos mayores solicita el apoyo de la ciudadanía luego de que su vivienda resultara severamente afectada por las intensas lluvias registradas la tarde del martes en Castaños.

El domicilio, ubicado sobre la calle Guerrero esquina con Nicolás Bravo, en la Zona Centro, sufrió el ingreso de agua, lo que provocó daños en parte de su patrimonio. El agua alcanzó las bases de las camas, colchones, armarios y un refrigerador, dejando inservibles varios de los bienes con los que contaban Juan Francisco y su esposa Estela.

La situación fue aún más complicada debido a que la señora Estela permanece postrada en cama, por lo que durante la contingencia tuvo que ser trasladada con familiares para garantizar su seguridad.

Durante la emergencia, elementos de una corporación policiaca acudieron al domicilio para auxiliar a la pareja y brindarles apoyo ante las condiciones en las que se encontraban.

Ahora, vecinos hacen un llamado a la solidaridad de la población para apoyar a los adultos mayores con artículos que les permitan recuperar parte de lo perdido y mejorar las condiciones de su vivienda.

Quienes deseen brindar ayuda pueden acudir directamente al domicilio ubicado en calle Guerrero esquina con Nicolás Bravo, en la Zona Centro de Castaños, donde reside el señor Juan Francisco, su casa es de color celeste con portón blanco.