Emoción y lágrimas en el regreso a clases

El regreso a clases estuvo marcado por la emoción y también por las lágrimas, pues tanto padres de familia como alumnos vivieron momentos de apego al iniciar el nuevo ciclo escolar.

En algunos planteles, los niños de primer año de kínder se aferraban a las piernas de sus madres, rehusándose a entrar a las aulas. Incluso hubo quienes intentaron escapar del salón, lo que obligó a las maestras a solicitar a los padres que se retiraran para no prolongar el llanto de los pequeños.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó el arranque oficial del ciclo escolar en la escuela Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Occidental, donde señaló que se tuvo un inicio con saldo blanco y aseguró que se mantienen al pendiente de las necesidades de cada plantel educativo.

"Estamos viendo qué programas implementar dentro del municipio para apoyar al gobernador Manolo Jiménez Salinas; vamos a checar con cada director lo que hace falta. Ahorita estamos con la limpieza perimetral y pido que me den oportunidad de hacer eso antes de continuar con la limpieza interior", declaró.

La edil destacó que se cuenta con el apoyo de la Policía Escolar y del programa Vecinos Vigilantes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes en este regreso a clases.