Firma de convenio en Cuatro Ciénegas para brindar viviendas de interés social

El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas realizó la firma de convenio con la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) con el fin de dar una vivienda a quien más lo necesita, proyectando 118 para el Pueblo Mágico.

En el evento estuvo presente el alcalde Víctor Leija Vega, el coordinador estatal de Conavi Jonathan Avalos Rodríguez, Griselda Padilla Zamora, Síndico municipal y Alejandro de los Santos, secretario técnico de la Conavi.

El programa de Viviendas para el Bienestar pretende apoyar a las familias con necesidades de tener una vivienda propia, desde un inicio el alcalde aceptó el programa del gobierno federal donde podrán acceder mayores de 18 años, no percibir dos salarios mínimos, atendiendo las causas más prioritarias como adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.

"Son 6 hectáreas las que se aprobaron donar para que se hicieran las condiciones de la construcción, es un programa hecho para quienes no tienen seguridad social, es el primer paso para un apoyo constante, el pueblo necesita apoyo en equipo, con el estado y con la federación, esperemos en próximos meses poner la primera piedra".

En el mes de octubre se colocará un módulo en presidencia municipal para que las personas empiecen a registrarse y como serán construidos de acuerdo a la familia.

El programa incrementa a 60 metros cuadrados de construcción de cada vivienda, dos recámaras, cocina, sala comedor y baño. Dependerá del municipio lo que se vaya a incrementar los metros cuadrados.