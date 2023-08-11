Llega feria del libro a Frontera

FRONTERA COAH-. "La Feria del Libro", se instaló en el municipio de Frontera, los amantes de la lectura podrán deleitarse con los miles de ejemplares nuevos y usados a un costo menor que en el mercado, ayer arrancó y permanecerá en la plaza principal durante un mes.

Lo anterior, es con la finalidad de fomentar el hábito de la lectura en niños, adolescentes, jóvenes y ciudadanos en general, así lo comentó Angélica Jacobo Gutiérrez; directora del departamento de Educación, invitó a los ciudadanos a dar un recorrido y adquirir algunos de estos libros.

“Esperamos una buena respuesta por parte de los ciudadanos, no hay mucho hábito por leer pero sí sería padre que las personas se den una vuelta y conozcan de estos libros que los ofertan a muy buen precio, sobre todo aquellas personas que les gusta la lectura”, comentó.

Mencionó que en el regreso a clases estarán llevando a los grupos de primaria, secundaria y otros niveles para que puedan ver estos libros y de ser de su interés adquieran uno de ellos para que así puedan seguir fomentando el hábito de la lectura.

Explicó que la lectura abre muchas puertas a la imaginación, te lleva a mundos desconocidos y brinda habilidad para la expresión por eso es que se insiste mucho en el fomento a la lectura, dijo que más adelante tendrán la oportunidad de ofrecer buenos descuentos a los estudiantes que participen en la Feria del Libro.