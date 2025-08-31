Impactante Accidente Ferroviario en Calle Rivapalacio

Un aparatoso accidente ferroviario ocurrido la mañana de este sábado en el cruce de la calle Rivapalacio, en pleno centro de la ciudad, dejó como saldo daños materiales de consideración y un gran susto para la conductora de un vehículo Mazda de reciente modelo. El incidente generó alarma entre los transeúntes y movilizó a las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora intentó ganarle el paso al tren, sin percatarse de la cercanía de la máquina. El cálculo fallido provocó que el automóvil fuera impactado y arrastrado varios metros por la locomotora, lo que obligó al operador del tren a detener su marcha de inmediato. El estruendo del choque alertó a vecinos y comerciantes de la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente, la mujer logró salir del vehículo por su propio pie, sin presentar lesiones visibles. Testigos señalaron que, aunque ilesa, la conductora se encontraba visiblemente afectada por el susto. Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de la policía municipal y tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente. Tras documentar los hechos, se ordenó el traslado del vehículo siniestrado al corralón, mientras se evalúan los daños y se deslindan responsabilidades. El tráfico en la zona fue parcialmente cerrado durante varios minutos.

Este accidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de respetar los señalamientos ferroviarios y evitar maniobras riesgosas en cruces de tren. Autoridades locales exhortaron a los conductores a extremar precauciones y recordaron que el tiempo ganado en segundos no vale el riesgo de perder la vida.