Emotiva coronación de Rosa I como Reina de los Adultos Mayores en San Juan de Sabinas

En un emotivo evento que reunió a autoridades municipales y ciudadanos, se llevó a cabo la coronación de Rosa I como la primera Reina de los Adultos Mayores en esta Villa.

La ceremonia contó con la presencia del Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez, quien encabezó el acto protocolario en honor a la nueva soberana de esta Villa.

La celebración tuvo lugar la tarde-noche del pasado viernes en la explanada de la plaza Bicentenario, donde se dieron cita familiares, vecinos y representantes de distintas instituciones.

Rosa Martha Tavares Rodríguez, fue acompañada por su corte de honor, recibiendo muestras de cariño y respeto por parte de la comunidad, de su familia y de la primera autoridad del Municipio de San Juan de Sabinas, además de quienes estuvieron al pendiente de la coordinación de dicho acontecimiento, Carmen Buentello y Laura Portales.

Este evento forma parte de las actividades del mes de agosto, dedicado a los adultos mayores de "juventud acumulada", como cariñosamente se les reconoce.

La iniciativa busca rendir homenaje a su invaluable contribución en la vida cotidiana, destacando su experiencia, sabiduría y papel fundamental en el tejido social.

Durante su intervención, el alcalde Oscar Ríos Ramírez felicitó a Rosa Martha por su nombramiento como Reina de los Adultos Mayores, haciendo historia en esta Villa puesto que es la primera Soberana de los Adultos Mayores.

Asimismo, resaltó la importancia de promover espacios de reconocimiento y participación para este sector de la población, que tanto ha aportado al desarrollo de la comunidad.

Como parte de su reinado, Rosa I llevará a cabo diversas actividades durante el próximo año, representando con orgullo su distinción.

Su coronación marca el inicio de una etapa simbólica que celebra la dignidad, el legado y la alegría de vivir de quienes han acumulado años de sabiduría y servicio.