Carlos Villarreal y Manolo Jiménez fortalecen infraestructura vial en Monclova

Con el firme compromiso de impulsar el desarrollo de Monclova y mejorar la calidad de vida de las familias, el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas siguen sumando esfuerzos a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el arranque de nuevas obras de pavimentación y recarpeteo que fortalecen la infraestructura vial y mejoran la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante esta semana se iniciaron más obras de recarpeteo y pavimentación en distintos sectores de la ciudad como:

· Pavimentación en calle Agustín Millán, entre Juan Castro y Pedro Vázquez, en la Colonia Buenos Aires con una inversión de 1.2 millones de pesos.

· Pavimentación en calle 3, entre 34 y 46, en las colonias Ampliación Tierra y Libertad y 21 de marzo con una inversión de 3.3 millones de pesos.

· Recarpeteo en calle Lucio Blanco, entre Av. Miravalle y Domingo Arrieta, en la Colonia Miravalle con una inversión de 1.8 millones de pesos.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que desde el primer día de esta administración, se ha trabajado de la mano con el Gobierno del Estado para multiplicar los beneficios y llevar a cada colonia obras que eleven la calidad de vida de los ciudadanos.

"En Monclova seguimos avanzando con hechos. Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, estamos cumpliendo compromisos con más obras y más beneficios a cada colonia. Unidos, seguiremos prendiendo Monclova y su desarrollo, construyendo una ciudad con más oportunidades para todos", subrayó el edil.

Con el Plan de Inversión Prendamos Monclova, reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos con obras e inversiones que se traduzcan en mejores oportunidades para las familias monclovenses.