Llevan útiles a zonas ejidales

El alcalde Roberto Piña y su cabildo apoyaron a niños de preescolar y primaria.

Mónica Meza
Por Mónica Meza - 28 agosto, 2023 - 06:03 p.m.
Realizan entrega de útiles escolares.

FRONTERA COAH-. En el arranque del ciclo escolar 2023-2024 que se llevó a cabo en el Ejido Fresnillo, el alcalde Roberto Piña y su cabildo hicieron la entrega de mochilas y útiles escolares para los niños de primaria y preescolar de esta comunidad rural.

Fue en la escuela General Emiliano Zapata, se les llevó mochilas, cuadernos, loncheras, colores, lapiceras, lápices, borradores, sacapuntas, marcadores, tijeras y otros artículos para que los niños puedan tener un feliz regreso a clases.

Fueron un total de 32 paquetes de útiles escolares y en el preescolar fueron 10 paquetes escolares, los padres de familia agradecieron el apoyo que se les otorgó mencionando que no están en el mejor momento en cuanto a su economía y este apoyo les es de mucha ayuda

Les donarán el asta bandera para que haya saludo al abandera el próximo lunes, el alcalde reiteró su compromiso con la educación mencionando que esta es la única forma de elevar la calidad de vida de los fronterenses.

Además mencionó que apoyara a la primaria en lo que se requiera para que los  pequeños puedan estar en un ambiente seguro y tranquilo.

En el evento se contó con la presencia de Juan Roberto Guerrero Reyes de la Zona Escolar 206, además de Martha Otila Melchor Garza; Jefa de Sector, así como regidores, directores y coordinadores que formar parte del cabildo.

Fueron más de 40 niños beneficiados.
Algunos de los pequeños ya contaban con mochila por lo que regresaron la que ya tenían.
Llegarán a más rincones del municipio.
El alcalde reiteró el compromiso con la educación.

