Una persona adulta mayor de 70 años recuperó 12 mil 933.96 pesos de su pensión, luego de que se realizaran 12 cargos domiciliados que aseguró no haber autorizado, informó la regidora Griselda Arreguín.

La funcionaria municipal, quien realiza labores de gestión social desde la Décima Regiduría de Atención Ciudadana, intervino ante Scotiabank para solicitar la devolución de los recursos, trámite que concluyó favorablemente.

Además de recuperar el dinero, se logró blindar la tarjeta bancaria de la persona afectada para evitar nuevos cargos no autorizados.

Arreguín destacó que la gestión no se limitó a recuperar el monto descontado, sino también a proteger los ingresos de una persona que depende de su pensión para cubrir necesidades básicas, como alimentación, medicamentos y otros gastos cotidianos.

Señaló que este tipo de intervenciones forman parte del trabajo de atención ciudadana que realiza desde su regiduría, mediante el acompañamiento y seguimiento de casos en los que la población requiere apoyo para resolver problemas.

La regidora sostuvo que el servicio público debe traducirse en acciones concretas, con atención a las necesidades de la ciudadanía y resultados que contribuyan a proteger su bienestar.