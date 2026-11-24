La seguridad de Coahuila representa una de sus principales ventajas para atraer inversiones y generar confianza entre los empresarios, afirmó el presidente de Coparmex Monclova, al fijar su postura sobre los resultados presentados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en su tercer informe de gobierno.

Mario Coria Rohell señaló que mantener las condiciones de seguridad debe ser una prioridad para la administración estatal, debido a que es uno de los factores que las empresas consideran al decidir dónde establecerse. “Hoy Coahuila ocupa el lugar número uno en seguridad. Y eso es algo de lo más importante y de lo que, al menos en la iniciativa privada, le hemos pedido mucho al gobernador que no desatienda”, expresó.

Coria Rohell consideró que, frente a las condiciones de inseguridad que prevalecen en otras partes del país, Coahuila ofrece un entorno de mayor tranquilidad, lo que representa una ventaja para atraer nuevos proyectos productivos. También reconoció los avances que se han tenido en materia de inversión, infraestructura carretera y desarrollo social, y destacó que el crecimiento económico y desarrollo que se extiende a cada una de las regiones, con resultados que se ven en los distintos municipios del estado.

En cuanto a la región Centro, señaló que todavía se requiere impulsar mayores inversiones, particularmente en infraestructura, así como promover la llegada de nuevas empresas que contribuyan a generar fuentes de empleo. El presidente de Coparmex subrayó que no se trata solamente de atraer compañías, sino de procurar que los nuevos proyectos productivos ofrezcan mejores condiciones salariales para los trabajadores.

Respecto a la administración de Manolo Jiménez, consideró que los primeros tres años presentan un balance favorable, con un gran crecimiento y desarrollo en cada una de las regiones de la entidad.