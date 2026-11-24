Tras presentar el gobernador Manolo Jiménez Salinas su tercer informe de gobierno, empresarios de la región reconocieron los avances de su administración en promoción económica, atracción de inversiones y seguridad, y destacaron las condiciones que se han generado para impulsar el desarrollo industrial de Coahuila.

Carlos Elizondo, consejero de CMIC, consideró que la llegada de nuevas empresas y los anuncios de expansión son resultado del trabajo de promoción que realiza el estado, así como de las inversiones en infraestructura y las condiciones de seguridad que distinguen a Coahuila en el contexto nacional.

Señaló que, a pesar de las dificultades económicas del país y las limitaciones presupuestales que enfrenta el estado, la administración de Manolo Jiménez ha mantenido los esfuerzos para atraer empresas y conservar las condiciones de seguridad que favorecen la actividad económica.

“Las inversiones están llegando, no por casualidad, es obvio que la siembra, el trabajo, la promoción, la infraestructura, la seguridad, la certeza que brinda el Estado, son producto de un buen gobierno”.

Consideró que el balance de los primeros tres años de gobierno es positivo, aunque señaló que el siguiente paso debe ser fortalecer la promoción industrial en las regiones Centro y Carbonífera para ampliar los beneficios de la llegada de nuevas empresas.

Elizondo Delgado mencionó que la intención es aprovechar la infraestructura industrial que se ha desarrollado para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico en la región, que durante años dependió de solo una empresa y resintió las consecuencias de la crisis de AHMSA.

Finalmente, reiteró su reconocimiento al trabajo del gobernador y pidió que mantenga el ritmo de promoción, inversión en infraestructura y desarrollo de proyectos productivos para consolidar a Coahuila como un destino atractivo para las empresas y extender las oportunidades económicas hacia la región Centro y Carbonífera.