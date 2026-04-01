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Coahuila

Fallece joven motociclista tras grave choque en carretera a Los Pinos

El accidente ocurrió en la carretera a Los Pinos, donde una camioneta invadió el carril contrario y chocó de frente con la motocicleta.

Por Monserrat Rodarte - 01 abril, 2026 - 09:15 a.m.
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      Ramos Arizpe, Coahuila.– Un joven de 27 años falleció la noche del martes luego de no superar las lesiones que sufrió en un accidente vial registrado en la carretera a Los Pinos.

      La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pérez Belmares, quien ingresó en estado crítico al Hospital General de Saltillo, donde pese a los esfuerzos médicos perdió la vida horas después.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      El percance ocurrió a la altura de las antiguas granjas Pilgrim, en el tramo previo a la carretera antigua a Monclova. De acuerdo con los primeros informes, una camioneta Ford F-150 habría salido del camino al tomar una curva, para después reincorporarse e invadir el carril contrario, impactándose de frente contra la motocicleta.

      Tras el fuerte choque, el motociclista y su acompañante, Sandra Solano Limón, de 41 años, fueron proyectados varios metros, quedando con lesiones de consideración sobre el pavimento.

      Acciones de emergencia

      Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los heridos a distintos hospitales. Pérez Belmares fue reportado en código rojo, mientras que su acompañante fue ingresada en código amarillo al Hospital Ixtlero.

      Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes, asegurando la zona y realizando las diligencias correspondientes.

      Situación legal del responsable

      El presunto responsable, identificado como Manuel "N.", fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

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