Fallece joven motociclista tras grave choque en carretera a Los Pinos

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un joven de 27 años falleció la noche del martes luego de no superar las lesiones que sufrió en un accidente vial registrado en la carretera a Los Pinos.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pérez Belmares, quien ingresó en estado crítico al Hospital General de Saltillo, donde pese a los esfuerzos médicos perdió la vida horas después.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió a la altura de las antiguas granjas Pilgrim, en el tramo previo a la carretera antigua a Monclova. De acuerdo con los primeros informes, una camioneta Ford F-150 habría salido del camino al tomar una curva, para después reincorporarse e invadir el carril contrario, impactándose de frente contra la motocicleta.

Tras el fuerte choque, el motociclista y su acompañante, Sandra Solano Limón, de 41 años, fueron proyectados varios metros, quedando con lesiones de consideración sobre el pavimento.

Acciones de emergencia

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los heridos a distintos hospitales. Pérez Belmares fue reportado en código rojo, mientras que su acompañante fue ingresada en código amarillo al Hospital Ixtlero.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes, asegurando la zona y realizando las diligencias correspondientes.

Situación legal del responsable

El presunto responsable, identificado como Manuel "N.", fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.