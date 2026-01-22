En Saltillo aseguran inmueble con precursores químicos

SALTILLO, COAH.- En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano brindaron apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para la ejecución de una orden técnica de investigación en el municipio de Saltillo, donde se logró la detención de una persona y el aseguramiento de un inmueble utilizado para actividades ilícitas.

Detalles del operativo

De acuerdo con un comunicado emitido por las Comandancias de la XI Región Militar y la 6/a. Zona Militar, los hechos ocurrieron el pasado 19 de enero del presente año. Durante el operativo, las autoridades aseguraron un inmueble que funcionaba como centro de almacenamiento de precursores químicos empleados para la elaboración de droga sintética. En el lugar fueron decomisados 10 mil 200 litros y 14 mil 223 kilogramos de diversas sustancias químicas utilizadas en actividades delictivas.

Acciones de la autoridad

El detenido, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes. Las autoridades destacaron que estas acciones se llevaron a cabo con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la preservación de las libertades, el orden y la paz pública en la sociedad coahuilense.

Finalmente, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reiteraron su compromiso y la decisión indeclinable del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, así como su labor permanente para salvaguardar la paz y la seguridad de la población.