Defensa de Esly Anahí N exige respeto a su inocencia en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La defensa de Esly Anahí N solicitó que se respete el principio de presunción de inocencia de su representada, quien fue llamada inicialmente a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía por la muerte de Juan Jesús N y, posteriormente, quedó detenida bajo investigación.

La licenciada Guadalupe Sandoval, abogada defensora de la joven, señaló que su representada se encuentra vinculada a proceso e internada en el CERESO Femenil, aunque afirmó que la autoridad competente no le ha entregado la totalidad de las copias de la carpeta de investigación, lo que, consideró, limita la preparación de una defensa adecuada.

La litigante explicó que, al solicitar la causa penal ante el Ministerio Público de Litigación, se les informó que el expediente aún no lo tenían en su poder, por lo que insistió en la necesidad de contar con todos los elementos para ejercer una defensa conforme a derecho.

Sandoval recalcó que Esly Anahí fue llamada inicialmente en calidad de testigo y, posteriormente, vinculada a proceso. Agregó que hasta el momento no tienen certeza de si la imputación está relacionada directamente con el homicidio de Juan Jesús N o con otro ilícito dentro de la misma causa.

De acuerdo con la defensa, la imputada refiere que le informaron que sería vinculada a proceso por presuntamente haber amenazado de muerte a uno de los agentes judiciales, y no directamente por la muerte de la víctima. La abogada señaló que estos datos deberán ser corroborados conforme avance el proceso.

Añadió que Esly Anahí no tenía parentesco con el ahora occiso y que el homicidio ocurrió en la vía pública, a un costado del domicilio de la joven en la Villa de Esperanzas.

Señaló que actualmente se recaban datos de prueba para determinar las circunstancias por las que la víctima se encontraba cerca de la vivienda de su representada.

Finalmente, indicó que el 27 de septiembre vence el plazo de investigación y manifestó su expectativa de obtener antes de esa fecha un resultado favorable para la joven.