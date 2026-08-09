Busca Nhaum llegar con su Jiu-Jitsu a Colombia

CASTAÑOS, Coah.— El joven atleta Nhaum de León busca cumplir el objetivo de representar a Castaños, Coahuila, y México en una competencia internacional de jiu-jitsu que se realizará en Medellín, Colombia, en noviembre próximo.

Su camino comenzó con resultados destacados en competencias nacionales. En el regional de Acuña obtuvo el segundo lugar, mientras que en el estatal celebrado en Monclova consiguió el primer sitio, logros que le permitieron avanzar hacia una nueva oportunidad deportiva.

¿Qué competencias ha ganado Nhaum de León?

Ahora, Nhaum se prepara para participar en el Medellín Pro 8 de Brazilian Jiu-Jitsu, programado para los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2026.

Para concretar el viaje, sin embargo, el joven requiere apoyo económico, por lo que su familia y personas cercanas hicieron un llamado a empresarios, comerciantes, organizaciones y ciudadanos interesados en impulsar el talento deportivo para convertirse en patrocinadores.

¿Cómo puede la comunidad apoyar a Nhaum de León?

El apoyo permitiría cubrir los gastos relacionados con su participación y traslado a Colombia, donde tendrá la oportunidad de competir internacionalmente y llevar el nombre de Castaños y de México.

Detrás de sus resultados se encuentran horas de entrenamiento, disciplina y constancia, además del respaldo de su familia para continuar desarrollándose en esta disciplina.

Nhaum busca ahora que su esfuerzo dentro del tatami se traduzca en una oportunidad para representar a su municipio y al país en un escenario internacional.

Quienes estén interesados en apoyar al joven atleta como patrocinadores pueden comunicarse con su familia para conocer las diferentes opciones de colaboración.