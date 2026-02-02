Luly López y el DIF Saltillo entregan apoyos a familias vulnerables

SALTILLO, COAHUILA.- Durante el primer año de administración, al presidir de manera honoraria el DIF Saltillo, Luly López Naranjo trabajó siempre cerca de las y los saltillenses que más lo necesitan, para mejorar su calidad de vida de manera significativa.

Luly López tuvo como principal objetivo que este organismo no solo atendiera en sus oficinas, sino que impulsó que las acciones y programas salieran a las colonias, barrios y ejidos de Saltillo.

Acciones del DIF Saltillo

Fue así como nacieron tres de los proyectos más importantes en su gestión: Espacios DIF, Amor en Movimiento y el impulso a "Ponte las Pilas", programa que fue reconocido a nivel nacional.

"Con Espacios DIF logramos brindar atención médica y psicológica gratuita en 19 Centros Comunitarios, logrando construir los primeros espacios físicos en las colonias Tierra y Libertad y Satélite Sur, sumando más de 5 mil 300 servicios de salud", dijo Luly López.

Mencionó que con la unidad móvil de salud de Amor en Movimiento se llevaron a cabo 99 jornadas en 52 colonias, 19 ejidos y 28 escuelas, entregando mil 415 aparatos auditivos, 5 mil 8 lentes, 445 glucómetros y brindando mil 516 consultas dentales gratuitas.

Compromiso con la comunidad

Como parte del compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan, con el programa Apoyos de Corazón se entregaron 11 mil 400 apoyos económicos, así como 49 mil 800 paquetes alimentarios a familias vulnerables con el programa Alimentos de Corazón.

"La Coordinación de Salud Mental brindó más de 4 mil sesiones de terapia psicológica y la Coordinación Médica llevó a cabo más de 3 mil servicios médicos y dentales en las instalaciones del DIF; además de reforzar la atención con más de 14 mil sesiones de terapia física en la Unidad Básica de Rehabilitación", refirió.

Luly López destacó también el impulso a la economía de más de 2 mil 300 ciudadanos a través de 44 talleres de emprendimiento Amor por Aprender.

Recordó que en 2025 Saltillo fue galardonado con la Medalla Gilberto Rincón Gallardo por la Fundación Teletón, siendo reconocida como la ciudad más inclusiva del país gracias a programas como "Ponte las Pilas".

Luly López Naranjo mencionó que en 2026 el DIF Saltillo estará aún más cerca de la población.

"Inauguraremos el primer Centro Municipal de Autismo: TEAcompaño Con Amor; abriremos el Centro Intergeneracional; lanzaremos el primer sitio web oficial del DIF Saltillo para que la ciudadanía consulte de forma transparente y accesible todos los programas, servicios y requisitos; y se realizará la expansión del programa Espacios DIF", puntualizó la presidenta honoraria del DIF Saltillo.