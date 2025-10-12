Marchan por la vida

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo se sumó a la jornada nacional 'A Favor de la Mujer y de la Vida 2025', con una caminata en la que participaron familias, jóvenes y grupos parroquiales encabezados por la Pastoral de la Vida de la Diócesis de Saltillo.

El punto de partida fue la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), sobre avenida Universidad, donde los asistentes portaban pancartas, globos blancos y azules, símbolos de esperanza y defensa de la vida.

Con consignas como 'La gente valiente protege al inocente', el contingente avanzó por el bulevar Venustiano Carranza hasta llegar a la calle Allende, en el Centro Histórico, concluyendo en la Plaza Nueva Tlaxcala.

Durante el recorrido, se sumaron integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), quienes coincidieron en que esta actividad busca promover una cultura de respeto y conciencia sobre el valor de la vida desde la concepción, así como fortalecer la participación ciudadana en temas de interés social y moral.

Esta es la quinta edición en este formato, aunque la iniciativa tiene más de una década realizándose en Saltillo.

El evento, que se desarrolló bajo el lema 'La vida es siempre un bien', concluyó con un breve festival cultural y la lectura de un manifiesto en favor de la dignidad humana, en el que los participantes reafirmaron su compromiso con la protección de la mujer y del ser humano concebido aún no nacido.