Persiste la venta ilegal de perros en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- A través de redes sociales, la venta de perros continúa siendo una práctica alarmante en Coahuila. En distintas plataformas digitales se ofrecen razas de alto valor, como Cocker Spaniel, Shitzu, pomeranias, San Bernardo entre otros a precios que superan los tres mil pesos.

Desde 2023, la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes del Estado de Coahuila prohíbe la comercialización de animales en redes sociales o fuera de establecimientos autorizados. La norma busca erradicar la venta ilegal y fomentar la adopción responsable.

Sin embargo, la disposición legal ha sido poco acatada. En grupos locales de Saltillo y Ramos Arizpe, continúan publicándose anuncios de venta, incluso en páginas destinadas originalmente a reportar mascotas extraviadas. En algunos casos, los vendedores aprovechan perfiles falsos o mensajes privados para concretar la transacción.

Autoridades municipales y estatales han reiterado que esta práctica constituye una falta administrativa y puede derivar en sanciones económicas, aunque hasta ahora no se han documentado casos de multas aplicadas específicamente por ventas a través de redes sociales.

Por su parte organizaciones de animalistas señalan que la falta de vigilancia y denuncias formales favorece la impunidad, mientras que la demanda por razas de "moda" mantiene vivo el mercado. Además, advierten que muchos de los animales vendidos provienen de criaderos clandestinos donde no se garantiza su bienestar.

A pesar de los esfuerzos legales, la venta de perros en redes sociales sigue siendo un reto pendiente para Coahuila. Las autoridades y asociaciones coinciden en que solo mediante la denuncia ciudadana y la promoción de la adopción responsable se podrá avanzar hacia una protección real de los animales.