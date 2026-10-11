Suman alianzas a programa DIF

SALTILLO, Coahuila.— El Sistema DIF Saltillo, bajo la dirección de la presidenta honoraria Luly López Naranjo, formalizó alianzas con diversos establecimientos comerciales de la ciudad con el objetivo de recaudar fondos para el programa "Latiendo Con Amor", enfocado en la realización de cirugías cardíacas para la niñez vulnerable.

Alianzas estratégicas para la recaudación

Como parte de estas colaboraciones, la cadena Pollo Feliz entregó al organismo asistencial un donativo por 54,781 pesos, recurso obtenido a través de la campaña "A-Pollo de Corazón". La iniciativa, vigente desde julio, destinó el 10 % de la venta de cada paquete de productos y la totalidad de lo recaudado por la venta de tortillas adicionales.

La entrega del cheque simbólico estuvo a cargo de Alexia Gill Ramos, directora general de la empresa, y Luis Palafox Martínez, director administrativo.

Compromiso de la comunidad gastronómica

López Naranjo informó que a este esfuerzo corporativo se unieron otros establecimientos gastronómicos. El restaurante Don Artemio destinará un porcentaje de las ventas del postre "Tres leches del desierto", mientras que el restaurante Epazote aportará una fracción de las ganancias obtenidas por la venta del platillo "Pan de muerto, corazón contento".

La presidenta honoraria del organismo destacó que estas alianzas permiten sumar la participación de empresas y de la ciudadanía mediante consumos cotidianos, canalizando directamente los recursos al tratamiento quirúrgico de niñas y niños con padecimientos cardíacos.