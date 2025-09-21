Ofrece DIF mejor calidad de vida

SALTILLO, COAHUILA.- El programa de Amor en Movimiento que impulsa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, continúa llegando a todos los rincones de la ciudad mejorando de manera significativa la calidad de vida de las y los saltillenses que más lo necesitan.

El programa cuenta con una unidad móvil que brinda servicios gratuitos de audiometría, optometría y dentales, esto con el apoyo y respaldo del alcalde Javier Díaz González.

Desde el inicio del programa en el mes de abril se ha llevado la unidad móvil a 47 puntos en la zona urbana y 13 en la zona rural de Saltillo.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que a la fecha se han entregado 875 aparatos auditivos, 2 mil 625 lentes, así como 2 mil 253 servicios dentales.

Los servicios dentales que se brindan de manera gratuita son limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, sellado de fosetas y fisuras, cementaciones y extracciones por movilidad.

Se ha tenido presencia en colonias como Bellavista, Satélite Sur, Lomas de Zapalinamé, Loma Linda, San José de los Cerritos, Teresitas, Nuevo Teresitas, Oceanía, Valle Escondido, Saltillo 2000, El Cerrito, Cerro del Pueblo, Colinas de Santiago, María de León, Morelos, Balcones, Nuevo Atardecer y Zaragoza, entre otras.

Además de los ejidos El Rayado, San Miguel del Banco, Jagüey de Ferniza, San Francisco del Ejido, La Chancaca, La Majada y Tinaja, Santa Victoria, Palmas Altas, San Juan del Retiro, Las Hormigas, El Salitre y Presa de Guadalupe.

Luly López mencionó que la unidad móvil de Amor en Movimiento ha llegado también a diferentes planteles educativos de la zona urbana y rural de Saltillo, como el Instituto Tecnológico de Saltillo, CECyTe en San Juan del Retiro, Secundaría Técnica No. 2 y las Primarias Coahuila, J. Félix Corona, Artículo 3º Constitucional, José Luis López, Francisco González Bocanegra y Benito Juárez, entre otras.