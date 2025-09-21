Recibe expo UAAAN a 25 mil asistentes

SALTILLO, COAHUILA.- La Expo UAAAN 2025 cerró este fin de semana con un ambiente de fiesta académica y popular tras recibir a más de 25 mil visitantes en tres días de actividades en Saltillo.

La edición de este año no solo superó en asistencia a la de 2024, sino que también incrementó el número de expositores, pasando de 100 a 130, y duplicó la participación de productores: de 50 a más de 200.

La expo fue muy productiva para estudiantes y productores participantes, además se confirmó el papel de la institución como referente nacional en innovación agroalimentaria.

Los pabellones pecuarios, agrícolas, de emprendimiento e innovación fueron los más concurridos, con ventas de sementales, presentación de cultivos mejorados de maíz, frijol y trigo, y exhibiciones de automatización agrícola. Además, se concretaron convenios con empresas encabezadas por egresados de la institución.

La jornada también tuvo un fuerte componente cultural y familiar: talleres ambientales para niñas y niños, presentaciones artísticas, la actuación del Ballet Folklórico de la UAAAN, la Rondalla de Saltillo y un espectáculo de pirotecnia que puso fin a la edición 2025.

"Invitamos a todos desde ahora a la siguiente edición. La Expo es un espacio donde se encuentran la ciencia, la cultura y la comunidad, y queremos que cada vez más gente la haga suya", concluyó Cadena.