Día Internacional de los Derechos de las Mujeres se celebra en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Autoridades municipales asistieron al Lunes Cívico realizado en la Escuela Primaria 16 de Septiembre, donde alumnos, maestros y padres de familia participaron en una ceremonia enfocada en fortalecer los valores patrios y la formación de las nuevas generaciones.

Durante el evento, los estudiantes realizaron los honores a la bandera y presentaron efemérides relacionadas con el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, así como reflexiones sobre el cuidado del medio ambiente, promoviendo entre la comunidad escolar la importancia del respeto, la igualdad y la responsabilidad social.

En representación del alcalde Javier Flores Rodríguez, el secretario del Ayuntamiento, profesor José Luis Terrazas, hizo entrega de 10 botes de pintura destinados a mejorar la imagen de la institución educativa y contribuir a que las niñas y niños cuenten con espacios más dignos y agradables para su aprendizaje.

A través del programa "Compromiso Escolar en Acción", la Presidencia Municipal trabaja de manera coordinada con la Dirección de Educación, a cargo de la regidora Luisa García y el director profesor Juan José Rivera, realizando recorridos en los planteles y atendiendo gestiones de las escuelas.

En su mensaje, el profesor Terrazas dijo que desde el Ayuntamiento se fortalece la colaboración entre autoridades, docentes y sociedades de padres de familia, con el objetivo de mantener en mejores condiciones los salones y espacios educativos, impulsando así el desarrollo académico de la niñez de San Buenaventura.