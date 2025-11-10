Lunes Cívico en San Buenaventura: Jesús Javier Flores promueve educación

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez dio inicio a la semana con un emotivo acto cívico en el Jardín de Niños Aureliano Esquivel, refrendando el respeto y orgullo por los símbolos patrios, así como los valores que fortalecen la identidad de las niñas y niños sambonenses.

¿Qué ocurrió?

El tradicional Lunes Cívico contó con la participación activa de maestras, padres de familia y alumnos, quienes se unieron para recordar la importancia de fomentar el amor por México y consolidar desde la educación inicial el sentido de pertenencia y la responsabilidad cívica.

Durante su mensaje, el alcalde agradeció a la comunidad educativa por su entrega y compromiso en la formación de niñas y niños que crecen con valores, respeto y amor a su país.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En esta jornada el alcalde Javier Flores estuvo acompañado por niños y niñas que simbolizan la importancia de impulsar la educación desde la primera infancia y reconocer el trabajo que las educadoras realizan día a día para guiar su desarrollo integral.