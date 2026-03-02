Contactanos
Coahuila

Fallece Jaime de la Rosa, el Yukero de Cuatro Ciénegas

Jaime de la Rosa, conocido como 'El Yukero', dejó una huella imborrable en la comunidad de Cuatro Ciénegas.

Por Azucena Tenorio - 02 marzo, 2026 - 06:03 p.m.
Fallece Jaime de la Rosa, el Yukero de Cuatro Ciénegas
      CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas está de luto tras el fallecimiento de Jaime de la Rosa, conocido por generaciones como "El Yukero", un personaje entrañable que con su sencillez y carisma conquistó el corazón de chicos y grandes.

      Mejor conocido como "el yukero" entre la población y como "Jaimito" por sus familiares y amigos más cercanos, Jaime se distinguió siempre por su trato amable y su capacidad de arrancar sonrisas mientras ofrecía sus tradicionales yukis de diversos sabores, que se volvieron parte de la identidad cotidiana del municipio.

      La noticia de su muerte se dio a conocer la noche del domingo 1 de marzo, lo que provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde decenas de habitantes lo recordaron con cariño y enviaron condolencias y palabras de aliento a su familia en estos momentos difíciles.

      "El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decirlo. Y a veces, no nos permite ni despedirnos, y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname", escribió uno de sus primos en Facebook, mensaje que fue compartido ampliamente por conocidos y amigos.

      De acuerdo con familiares, Jaime falleció de causas naturales durante una reunión familiar, luego de que se desvaneciera repentinamente, hecho que tomó por sorpresa a sus seres queridos.

      Sus restos fueron velados a partir de la 1:00 de la tarde en la Funeraria San José, donde familiares, amigos y vecinos acudieron para darle el último adiós a quien, con su carrito de yukis y su inconfundible sonrisa, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Cuatro Ciénegas.

