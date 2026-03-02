Fallece Jaime de la Rosa, el Yukero de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas está de luto tras el fallecimiento de Jaime de la Rosa, conocido por generaciones como "El Yukero", un personaje entrañable que con su sencillez y carisma conquistó el corazón de chicos y grandes.

Mejor conocido como "el yukero" entre la población y como "Jaimito" por sus familiares y amigos más cercanos, Jaime se distinguió siempre por su trato amable y su capacidad de arrancar sonrisas mientras ofrecía sus tradicionales yukis de diversos sabores, que se volvieron parte de la identidad cotidiana del municipio.

La noticia de su muerte se dio a conocer la noche del domingo 1 de marzo, lo que provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde decenas de habitantes lo recordaron con cariño y enviaron condolencias y palabras de aliento a su familia en estos momentos difíciles.

"El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decirlo. Y a veces, no nos permite ni despedirnos, y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname", escribió uno de sus primos en Facebook, mensaje que fue compartido ampliamente por conocidos y amigos.

De acuerdo con familiares, Jaime falleció de causas naturales durante una reunión familiar, luego de que se desvaneciera repentinamente, hecho que tomó por sorpresa a sus seres queridos.

Sus restos fueron velados a partir de la 1:00 de la tarde en la Funeraria San José, donde familiares, amigos y vecinos acudieron para darle el último adiós a quien, con su carrito de yukis y su inconfundible sonrisa, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Cuatro Ciénegas.