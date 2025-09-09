Madre de Brayan Denuncia Agresión Familiar en Castaños, Coahuila

CASTAÑOS, COAH.- La madre de Brayan publicó recientemente su versión de los hechos ocurridos el pasado 23 de agosto, en los que se ha visto involucrado su hijo.

Según su relato, esa noche Brayan llegó a su domicilio y discutió con su pareja. Posteriormente, afirmó, familiares de la joven acudieron a la vivienda y lo agredieron físicamente. La mujer mencionó que entre los presuntos agresores estaba el padre de la joven, quien portaba un bate de béisbol, además de otros familiares que, según ella, causaron daños en la casa y lanzaron insultos.

En su publicación, la madre también señaló que durante los hechos habrían sido sustraídas pertenencias personales de su hijo. Además, aclaró que ya no pertenece al Partido Acción Nacional (PAN).

Aun cuando la madre de Brayan señala que no permitió la entrada de la familia de su nuera a su casa, si mostró imágenes donde presuntamente el hijo fue golpeado, contradiciéndose en su publicación.

Por su parte, la joven afectada mantiene una denuncia ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer por presuntas agresiones físicas y psicológicas cometidas por Brayan en distintos episodios.

Las autoridades continúan investigando ambas versiones mientras el caso sigue bajo seguimiento.