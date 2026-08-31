Protesta de madres cierra Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla

Madres de familia cerraron este lunes la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en protesta por la reducción de personal docente que atiende a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado.

Las madres de familia señalaron que actualmente esos tres grados son atendidos por tres maestras, pero fueron informadas de que durante este ciclo escolar solo permanecerán dos docentes para los tres grupos.

Ante esta situación, decidieron cerrar el plantel como medida de presión y exigieron a las autoridades educativas mantener la plantilla completa.

Las inconformes advirtieron que la reducción de una maestra podría provocar la fusión de grupos y un incremento en el número de alumnos por docente, lo que, consideran, afectaría directamente la atención y calidad educativa de sus hijos.

"No nos vamos a quedar calladas, no será justo para nuestros hijos. Es una muy mala decisión del gobierno quitar maestras cuando lo que se necesita es más apoyo para la escuela", expresaron.

Las madres exigieron que permanezcan las tres maestras asignadas a los grupos de cuarto, quinto y sexto grado, al considerar que la medida anunciada perjudica a los estudiantes.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades educativas del estado y de la región para que intervengan y garanticen las condiciones necesarias para brindar una educación adecuada a los alumnos.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la dirección del plantel ni de las autoridades educativas respecto al reclamo de las madres de familia.