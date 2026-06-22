Madres de familia cierran accesos del CAM No. 32

La reinstalación de la directora Julia Picaso desató la inconformidad de un grupo de madres de familia del CAM No. 32 de Frontera, quienes este lunes cerraron los accesos del plantel con cadenas y candados para impedir su ingreso y exigir a las autoridades educativas que reconsideren la decisión.

La protesta se llevó a cabo desde temprana hora en las instalaciones de la institución, donde las manifestantes expresaron su rechazo al regreso de la directiva, al asegurar que desde el año pasado habían presentado diversas quejas relacionadas con su desempeño y su relación con la comunidad escolar.

De acuerdo con las madres de familia, la directora dejó de acudir al plantel desde septiembre pasado luego de una serie de inconformidades por presuntos malos tratos hacia alumnos y desacuerdos con personal y padres de familia.

"Ya no la queremos en la escuela. Desde septiembre había salido del plantel por todas las inconformidades que existían", señalaron las manifestantes, quienes afirmaron que durante su ausencia las actividades se desarrollaron de manera normal y en un ambiente de mayor confianza.

Las inconformes indicaron que la noticia de su reincorporación generó preocupación entre los padres de familia, debido a que consideran que los problemas que motivaron las quejas no han sido resueltos.

Además de los señalamientos relacionados con el trato hacia los estudiantes, las madres señalaron que existen dudas respecto al manejo de recursos de la sociedad de padres de familia, situación por la que solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación de Coahuila para revisar tanto los aspectos administrativos como las denuncias presentadas.