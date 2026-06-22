Fiscalía realiza cateo en Múzquiz tras agresión

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, confirmó el cateo realizado la noche del domingo en la colonia Las Aves del municipio de Múzquiz, como parte de las diligencias para esclarecer la agresión contra el joven Erik Ulises.

El operativo fue autorizado por un juez de control del Juzgado Penal y busca fortalecer la carpeta de investigación por las lesiones graves que sufrió la víctima.

El delegado Diego Garduño Guzmán explicó que la intervención tuvo como objetivo recabar indicios que permitan dar certeza jurídica al afectado y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Subrayó que, aunque no hubo detenidos, se han desplegado diversos actos de investigación, entre ellos declaraciones de testigos y peritajes relacionados con lo ocurrido.

La autoridad ministerial detalló que, el estado de salud de la víctima es delicado, lo que ha motivado a la Fiscalía a mantener un ritmo constante en las diligencias.

"No se han dejado de ejecutar actos de investigación tendientes al esclarecimiento de estos hechos", puntualizó Garduño Guzmán, en entrevista.

La autoridad agregó que, ya se cuenta con información sobre el cómo y el porqué ocurrió la agresión, aunque dichos datos se mantienen bajo reserva para no entorpecer el proceso.

La carpeta se encuentra en integración y se busca robustecerla con pruebas suficientes para garantizar certeza jurídica, abundó el delegado de la Fiscalía.

La agresión, perpetrada con arma blanca, dejó lesiones graves en la víctima, lo que ha elevado la prioridad del caso dentro de la Delegación Carbonífera.

Ante esta situación, la Fiscalía reiteró que se trabaja para dar con el paradero de quien atacó a la víctima. Con este cateo, la autoridad busca consolidar una investigación sólida que permita avanzar hacia la judicialización del caso y garantizar justicia para la persona afectada, en un contexto donde la violencia con armas blancas ha generado creciente preocupación en la comunidad.