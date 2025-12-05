Materiales de construcción a bajo costo en Múzquiz: apoyo del PRI a familias vulnerables

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de apoyar a las familias de escasos recursos, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en marcha este día el programa "Banco de Materiales" en el municipio de Múzquiz.

Así lo dio a conocer el licenciado Luis Fernando Santos Flores, presidente del comité local del PRI, quien destacó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a insumos de construcción a precios considerablemente bajos.

El programa busca facilitar el acceso a insumos de construcción

Santos Flores explicó que, tras lograr un acuerdo con el proveedor, se logró establecer una lista de precios preferenciales para productos como cemento, tinacos, láminas y sanitarios.

Subrayó que el programa está dirigido exclusivamente a la ciudadanía en situación vulnerable y no a contratistas o empresas del ramo de la construcción.

Detalles sobre los precios de los materiales ofrecidos

Entre los precios destacados, el dirigente priista mencionó que el bulto de cemento de 25 kilos tendrá un costo de 100 pesos, mientras que los tinacos estarán disponibles en dos capacidades: el de 1,100 litros a 2,080 pesos y el de 450 litros a 1,200 pesos.

Asimismo, la lámina de tres metros se ofrecerá en 340 pesos y el sanitario blanco en 950 pesos, lo que representa un ahorro significativo para las familias beneficiadas.

El programa, que estará vigente durante 30 días, no requiere de ningún trámite o documentación especial para acceder a los materiales, únicamente el pago de contado.

Además, se permitirá la compra de hasta 10 bultos de cemento por persona, con la posibilidad de extender el periodo de vigencia mediante convenios adicionales, informó Santos Flores.

Compromiso del PRI con el bienestar de las familias en Múzquiz

Finalmente, el presidente del PRI en Múzquiz reiteró el compromiso del partido con las causas sociales y el bienestar de las familias más necesitadas.

Invitó a la población interesada a acercarse a las oficinas del comité municipal para conocer más detalles y aprovechar esta oportunidad que busca mejorar las condiciones de vida en la comunidad.