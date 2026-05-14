Alumnos de la Esc. Normal de SJS brillan con musical de Toy Story

NUEVA ROSITA, COAH.- La Escuela Normal Experimental "Profesor José Federico Borjón de los Santos" de la Villa de San Juan de Sabinas retomó con gran entusiasmo el Festival Infantil 2026, dedicado a niñas y niños, en el parque La Llanta de esta ciudad, luego de que la participación del alumnado se suspendiera previamente ante las inclemencias del tiempo; ahí se contó con la presencia del alcalde Oscar Ríos Ramírez y la presidenta del Sistema DIF, Lic. Karina Ríos Ornelas.

La tarde del miércoles se convirtió en un espacio de alegría y convivencia, con la esperada presentación del musical de Toy Story, protagonizado por estudiantes de la Normal y coordinado por el maestro Alejandro Chávez Tabares.

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El director del plantel, profesor Virgilio Nieto López, informó que la actividad fue pensada para ofrecer un momento de diversión y aprendizaje a los más pequeños.

La comunidad estudiantil y el cuerpo docente participaron activamente en el festival, mostrando su compromiso con la formación integral de los niños y niñas. El espectáculo infantil incluyó dinámicas recreativas y artísticas que reforzaron valores de convivencia y respeto.

El director Nieto López agradeció el respaldo de las autoridades municipales, agradeciendo al edil, su apoyo puesto que, fue fundamental para la realización del festival.

Con la reprogramación, el Festival Infantil 2026 reafirma su importancia como espacio cultural y educativo en Nueva Rosita, fortaleciendo la relación entre la escuela, las familias y las autoridades, y consolidándose como una tradición que promueve la alegría y el bienestar de la niñez.