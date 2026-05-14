Claudia Garza refuerza su campaña en Nava con apoyo ciudadano

Nava, Coahuila (14 de mayo 2026).- Con una intensa agenda de trabajo y un fuerte respaldo ciudadano, Claudia Garza, candidata a diputada local de la Alianza Ciudadana por la Seguridad integrada por el PRI - UDC, continúa recorriendo sin descanso los 11 municipios que conforman el Tercer Distrito, consolidando así su compromiso con las familias de las cuatro regiones.

Actividades en Nava

En el marco del décimo día de campaña, Claudia Garza sostuvo diversas reuniones en el municipio de Nava, iniciando actividades en el seccional 519 de la colonia Venustiano Carranza, así como en el seccional 520, donde presentó su programa de trabajo y escuchó de manera cercana las propuestas e inquietudes de la ciudadanía, a quienes escuchó y se comprometió a ser su voz en el congreso del Estado.

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Durante cada encuentro, las y los asistentes refrendaron su respaldo al proyecto que encabeza junto a Maricarmen de León, convencidos de que representan la mejor opción para este próximo 7 de junio. Por la tarde, la candidata participó en una reunión con delegados seccionales en el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Nava, fortaleciendo la estructura territorial y el trabajo coordinado rumbo a la jornada electoral.

Respaldo ciudadano

Posteriormente, encabezó un exitoso recorrido "toca-toca" en la colonia Independencia, donde recibió el respaldo de familias completas que se han sumado a su proyecto, destacando la cercanía y confianza que ha logrado construir con la ciudadanía.

La jornada concluyó en Nava en la colonia Centro, con una reunión más con integrantes de la sociedad civil, quienes compartieron sus inquietudes y propuestas, reafirmando su apoyo a Claudia Garza y Maricarmen de León como las candidatas que garantizan un trabajo cercano, responsable y comprometido con la seguridad y el bienestar de las familias del tercer distrito.