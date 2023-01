Maneja Piña FronteraBus

Al reactivarse el FronteraBus 1 y 2, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya manejó una de las unidades y recorrió las colonias de Frontera para ofrecer el servicio de transporte gratuito a más de 150 jóvenes universitarios.

En punto de las 6:00 de la mañana se encendieron los autobuses frente al Conalep Frontera para iniciar su ruta por colonias como La Sierrita, Occidental, Guadalupe Borja, Zona Centro y otros sectores en los que se "levantó" a los estudiantes.

El presidente municipal continuó con el trayecto por el bulevar Francisco I. Madero en donde bajaron alumnos de la Cruz Roja y FIME, posteriormente retornó hacia el bulevar Harold R. Pape hasta llegar a las facultades de la UAdeC dónde entregó al resto de los estudiantes.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya recogió a los jóvenes y los llevó hasta su universidad. Se brinda un servicio de transporte totalmente gratuito a más de 159 estudiantes. Se benefician alumnos del turno matutino y nocturno de diversas universidades.

Desde que inició la administración, Piña Amaya ha brindado este servicio de transporte sin costo alguno a los jóvenes originarios de Frontera que estudian en universidades del municipio de Monclova en el turno matutino y nocturno.

Lo anterior en apoyo a la economía de los padres de familia y ante la necesidad que existía de una unidad de transporte exclusivamente para los estudiantes quienes no muchas veces no iban a clases porque no alcanzaban a tomar un camión público y hacían un gasto excesivo pagando el servicio de taxi.

"Estoy muy contento de poder prestar este servicio a nuestros jóvenes, nada me da más alegría que iniciar una mañana echándole la mano a nuestros chavos, la verdad que esto a mí me genera buena vibra y que mí día sea muy bueno, apoyamos completamente a los papás ayudando a que tengan un ahorro de mil 200 pesos por mes", agregó.