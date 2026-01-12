Víctor Leija promueve manejo de emociones en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de promover una atención más humana, empática y consciente, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, llevó a cabo la plática "Manejo de emociones: el hombre sí llora y resentimientos", dirigida al personal de Seguridad Pública.

Durante la charla se propició un espacio de reflexión y diálogo en el que se abordó la importancia de reconocer, expresar y canalizar adecuadamente las emociones, rompiendo estigmas relacionados con la idea de que los hombres no deben mostrar vulnerabilidad.

Asimismo se subrayó que hablar de lo que se siente no es una debilidad, sino un acto de valentía que contribuye al equilibrio personal, a la toma de mejores decisiones y a relaciones más sanas en el ámbito laboral y familiar.

Ante esto, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la relevancia de este tipo de acciones, al señalar que el fortalecimiento de la salud emocional es clave para prevenir y atender de manera adecuada los casos de violencia de género.

"Trabajar en el manejo de las emociones, especialmente en quienes tienen la responsabilidad de proteger y servir a la ciudadanía, es fundamental para generar entornos más seguros, respetuosos y libres de violencia. Sensibilizar, escuchar y atender desde la raíz nos permite brindar una mejor atención a quienes más lo necesitan", expresó el edil.

La actividad fue impulsada por la Instancia Municipal de la Mujer y contó con la participación de la Lic. Sonia Reyes, así como de las psicólogas Lilibeth Hinostroza y Mitzy Escobedo, quienes compartieron herramientas prácticas para el manejo emocional, la identificación de resentimientos y la importancia de atender oportunamente la salud mental.

Finalmente, Leija Vega reiteró que su administración continuará impulsando acciones de capacitación y sensibilización que fortalezcan la prevención de la violencia de género y promuevan una atención más cercana, responsable y con perspectiva humana, tanto al interior de las corporaciones como hacia la.