Manifestantes exigen justicia por el abuso a la perrita Bonita en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Integrantes de diversas asociaciones animalistas, como Siete Vidas, así como ciudadanos de la región Centro, se manifestaron afuera del Centro de Justicia Penal durante la audiencia inicial por el presunto abuso sexual cometido contra la perrita "Bonita".

Fue alrededor de las 10:30 de la mañana, en las instalaciones ubicadas en el municipio de Frontera, donde rescatistas, vecinos del sector y defensores de los derechos de los animales se reunieron portando pancartas con mensajes de justicia, respeto hacia los seres sintientes y fotografías de la perrita afectada.

Los manifestantes señalaron que este caso ha causado gran indignación por la gravedad de los hechos, por lo que exigieron que se aplique todo el peso de la ley contra el presunto responsable y que este crimen no quede impune.

"No queremos que este crimen quede impune, no está mal proteger a los animales. Yo vengo de la colonia Diana Laura, soy rescatista independiente, exijo penas más severas para las personas que violentan seres sintientes", expresó Ramiro Flores, quien acudió acompañado de integrantes de la asociación Siete Vidas.

Añadió que la violencia hacia los animales refleja una grave descomposición social que también afecta a las personas.

"Creo que estamos asqueados de que en México y en el mundo haya violencia hacia los humanos, y ahora también hacia los seres sintientes; los que amamos a estos seres hermosos estamos alzando la voz", puntualizó.

Las asociaciones reiteraron que este caso debe marcar un precedente legal en la región para garantizar sanciones ejemplares contra quienes cometan actos de crueldad o abuso hacia los animales.