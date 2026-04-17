Estudiantes del IPN toman Canal 11 en Ciudad de México: Exigen diálogo

CIUDAD DE MÉXICO — Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomó este viernes las instalaciones de Canal 11, ubicadas en el Casco de Santo Tomás, para denunciar una presunta crisis interna en la institución. Los manifestantes advirtieron que, de no establecerse un diálogo directo con las autoridades federales, realizarán acciones para boicotear la organización de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Crisis institucional y pliego petitorio

Los alumnos, pertenecientes a diversas escuelas y facultades del Politécnico, impidieron el acceso al personal de la televisora pública como medida de presión. Según declaraciones de los voceros del movimiento, la protesta responde a la falta de presupuesto para infraestructura, deficiencias en los laboratorios y presuntos actos de corrupción administrativa dentro de la dirección general del IPN.

Los manifestantes exigen una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para abordar lo que califican como un "abandono histórico" de las unidades académicas. El cierre de las instalaciones de Canal 11 ha afectado la programación habitual de la emisora, obligando a la transmisión de contenidos grabados.

Advertencia de boicot al Mundial

La protesta escaló en tono cuando los representantes estudiantiles mencionaron el compromiso internacional de México como sede del Mundial de Fútbol. Los estudiantes señalaron que están dispuestos a movilizarse en puntos estratégicos y sedes deportivas para atraer la atención internacional si sus demandas locales continúan siendo ignoradas por el gobierno federal.

"Si no hay educación para el pueblo, no habrá paz para sus eventos internacionales", afirmaron los manifestantes mediante un comunicado leído a las afueras de la televisora. Esta amenaza de boicot ocurre en un momento crítico de la planeación logística para el torneo global.

Respuesta de las autoridades

Hasta el momento, la dirección del Instituto Politécnico Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la toma de la estación. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen presencia en los alrededores del Casco de Santo Tomás para resguardar el orden, sin que se hayan reportado enfrentamientos físicos hasta el mediodía de este viernes.

Se espera que en las próximas horas se defina si habrá una comisión negociadora que permita la liberación de las instalaciones de comunicación y el cese de las amenazas contra la justa deportiva.