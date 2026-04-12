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Manolo Jiménez Salinas destaca éxito turístico en Coahuila

Durante las vacaciones de Semana Santa 2026, Coahuila recibió casi 900 mil visitantes, generando una derrama económica de 1,100 millones de pesos.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 12 abril, 2026 - 08:54 p.m.
Manolo Jiménez Salinas destaca éxito turístico en Coahuila

Captan mil 100 mdp por turismo en vacaciones

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que, con sus atractivos turísticos y sus ocho Pueblos Mágicos, Coahuila concluyó con éxito las vacaciones de Semana Santa y Pascua 2026, en las que se reportaron casi 900 mil visitantes, una derrama económica de mil 100 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100 % en los Pueblos Mágicos de la entidad en los días de la semana mayor.

Gracias a que somos un estado seguro, visitaron la entidad turistas nacionales y extranjeros, quienes vivieron gratas experiencias y tuvieron una estancia tranquila.

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Coahuila cuenta con ocho Pueblos Mágicos y una amplia oferta turística que incluye museos, centros históricos, viñedos, parques recreativos, plazas, iglesias, albercas, ríos, presas, sierras, sitios naturales y zonas paleontológicas.

Además, durante este periodo se llevaron a cabo eventos como las representaciones de los viacrucis y la Procesión del Silencio, festivales gastronómicos y vaqueros, rodeos, cabalgatas, callejoneadas, bailes populares, pesca, enología, ciclismo, actividades culturales y artísticas.

El estado cuenta también con servicios e infraestructura turística de calidad a través de hoteles, restaurantes, tour operadoras, artesanos y cocineras tradicionales.

"Coahuila se consolidó como un gran destino en esta Semana Santa, observamos dinamismo y mucha afluencia de turistas y visitantes a lo largo y ancho del estado, lo que permitió que en el estado se registrara una ocupación hotelera promedio de más del 73 %", expresó Martha Elena Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, añadió, se desplegaron más de 10 mil elementos de las diferentes corporaciones e instituciones de seguridad, garantizando una estancia segura para todas y todos los paseantes.

"Nuestra entidad es segura y eso es una ventaja para atraer más turismo, más eventos e inversiones y empleos en el sector. Estamos contentos con los resultados y seguiremos trabajando en estrategias y campañas para continuar detonando el turismo en Coahuila, una industria que genera desarrollo y economía en beneficio de las y los coahuilenses", concluyó.

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