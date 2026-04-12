Manolo Jiménez Salinas destaca éxito turístico en Coahuila

Captan mil 100 mdp por turismo en vacaciones

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que, con sus atractivos turísticos y sus ocho Pueblos Mágicos, Coahuila concluyó con éxito las vacaciones de Semana Santa y Pascua 2026, en las que se reportaron casi 900 mil visitantes, una derrama económica de mil 100 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100 % en los Pueblos Mágicos de la entidad en los días de la semana mayor.

Gracias a que somos un estado seguro, visitaron la entidad turistas nacionales y extranjeros, quienes vivieron gratas experiencias y tuvieron una estancia tranquila.

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Coahuila cuenta con ocho Pueblos Mágicos y una amplia oferta turística que incluye museos, centros históricos, viñedos, parques recreativos, plazas, iglesias, albercas, ríos, presas, sierras, sitios naturales y zonas paleontológicas.

Además, durante este periodo se llevaron a cabo eventos como las representaciones de los viacrucis y la Procesión del Silencio, festivales gastronómicos y vaqueros, rodeos, cabalgatas, callejoneadas, bailes populares, pesca, enología, ciclismo, actividades culturales y artísticas.

El estado cuenta también con servicios e infraestructura turística de calidad a través de hoteles, restaurantes, tour operadoras, artesanos y cocineras tradicionales.

"Coahuila se consolidó como un gran destino en esta Semana Santa, observamos dinamismo y mucha afluencia de turistas y visitantes a lo largo y ancho del estado, lo que permitió que en el estado se registrara una ocupación hotelera promedio de más del 73 %", expresó Martha Elena Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, añadió, se desplegaron más de 10 mil elementos de las diferentes corporaciones e instituciones de seguridad, garantizando una estancia segura para todas y todos los paseantes.

"Nuestra entidad es segura y eso es una ventaja para atraer más turismo, más eventos e inversiones y empleos en el sector. Estamos contentos con los resultados y seguiremos trabajando en estrategias y campañas para continuar detonando el turismo en Coahuila, una industria que genera desarrollo y economía en beneficio de las y los coahuilenses", concluyó.