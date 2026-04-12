Javier Díaz promueve reforestación en Saltillo: Bosques Urbanos Lineales

Impulsa Javier la reforestación por todo Saltillo

Alcalde lleva estrategia "Bosques Urbanos Lineales" a más vialidades

STAFF / LA VOZ

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso para fortalecer el entorno urbano y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de reforestación en las vialidades principales de la ciudad.

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El alcalde Javier Díaz destacó que estas acciones se desarrollan con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, dentro del programa "Bosques Urbanos Lineales", que tiene como objetivo incrementar los pulmones de oxígeno en la ciudad, ayudar a la captación de agua pluvial, contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático y la creación de espacios más agradables para la población.

"Con el programa ´Bosques Urbanos Lineales´ avanzamos en la transformación de nuestras vialidades en espacios más dignos, seguros y amigables con el medio ambiente", reiteró Díaz González.

El programa de reforestación

El programa "Bosques Urbanos Lineales" tiene como objetivo sembrar mil 500 árboles de la especie encino siempre verde para antes del mes de octubre, a fin de garantizar el desarrollo óptimo del arbolado en la ciudad.

Durante una primera etapa, diversas cuadrillas de "Aquí Andamos" realizan trabajos de reforestación sobre el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del distribuidor vial Venustiano Carranza.

De manera paralela, se reforestan los bulevares Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad; el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila, en el sector oriente, así como el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo que comprende entre la calzada Antonio Narro y el Camino al Cañón de San Lorenzo, al sur de Saltillo.

Estrategia integral para un Saltillo más verde

Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral para consolidar un Saltillo más verde, ordenado y sostenible, en beneficio de las actuales y futuras generaciones.

Informó que, en días próximos, se extenderán trabajos similares sobre los bulevares Fundadores, Mirasierra y Emilio Arizpe de la Maza, entre otros.

Asimismo, estos trabajos se suman a las acciones de reforestación que el Gobierno Municipal de Saltillo realiza en áreas verdes municipales y plazas públicas, en los distintos sectores sur, poniente, oriente, norte y centro de la ciudad.