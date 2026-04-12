Supervisa limpieza Óscar Ríos

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, informó sobre los trabajos de limpieza y mejoramiento de la imagen urbana que se llevan a cabo en distintos sectores de la ciudad, destacando las acciones realizadas en la calle Saltillo. Durante un recorrido de supervisión en esta importante vialidad de Nueva Rosita, el edil constató los avances de las labores, las cuales forman parte de un programa integral enfocado en dignificar los espacios públicos y brindar un entorno más ordenado a la ciudadanía. Ríos Ramírez señaló que estas acciones responden al compromiso de su administración por atender las necesidades prioritarias de la población, asegurando que los trabajos de limpieza no solo mejoran la imagen urbana, sino que también contribuyen al bienestar y la salud de los habitantes. Asimismo, destacó que su gobierno mantiene una presencia constante en las colonias, con el objetivo de supervisar de cerca cada uno de los proyectos en marcha y garantizar resultados tangibles para la comunidad. Finalmente, el alcalde reiteró que continuará impulsando acciones firmes en todo el municipio de San Juan de Sabinas, con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes y consolidar espacios más limpios, seguros y funcionales.