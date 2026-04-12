Avanza Saltillo rehabilitación de vialidades

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y ofrecer vialidades más seguras y funcionales, el alcalde Javier Díaz González continúa con los trabajos de rehabilitación en distintas calles y avenidas de la ciudad, en las que se destaca la intervención de la calle Prolongación Géminis.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo estas labores a la altura de las colonias Andalucía, Valencia y Evaristo Pérez Arreola, en donde se repararon diversos tramos del pavimento dañado debido al alto flujo vehicular en la zona, en beneficio de quienes transitan diariamente por esta importante vía.

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El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de la estrategia integral para atender las necesidades más apremiantes en la ciudad y en donde se da prioridad a los sectores con mayor flujo vehicular y daños en la carpeta asfáltica.

“Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estamos comprometidos en brindar vialidades en mejores condiciones para la ciudadanía, a fin de garantizar traslados más seguros y eficientes”, destacó el alcalde de Saltillo.

Además de estos trabajos al poniente de la ciudad, el Gobierno Municipal extiende estas acciones a diversas colonias de Saltillo, como en el fraccionamiento Lomas Verdes, la colonia Asturias, Buenos Aires, Postal Cerritos, Los Pinos, Bellavista, así como en vialidades principales como el periférico Luis Echeverría Álvarez y bulevares como Mirasierra, Isidro López Zertuche, Venustiano Carranza y Antonio Cárdenas, entre otros.

Asimismo, en atención a los reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, personal municipal reparó diversos tramos del pavimento dañado de la calle Belmote, de la colonia Asturias.

El alcalde Javier Díaz reiteró que estas obras contribuyen no solo a mejorar la movilidad, sino también a elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, al reducir riesgos y optimizar los tiempos de traslado.